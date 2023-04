Amici 22 incontra Mare Fuori, pubblico entusiasta: le anticipazioni del serale (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 22. Non solo le sfide e il ballottaggio (qui tutti gli spoiler) e la dedica di Wax a Maria De Filippi, domani vedremo anche l’ospitata di una protagonista di Mare Fuori. Alla corte di Kween Mary è arrivata Clara (Crazy J nella serie), che ha cantato ed ha ricevuto il disco di platino per Origami all’Alba. Clara di Mare Fuori ospite ad Amici 22. “Ospiti di questa settimana? Francesco e Clara di Mare Fuori che ricevono il disco di platino per “Origami all’alba”. – si legge su Superguidatv – Grandi applausi del pubblico dopo l’entrata. Altro ospite? Francesco Cicchella che entra in studio cantando Me ne frego di Achille Lauro”. Maria facci contenti e per una ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri è stata registrata la quinta puntata deldi22. Non solo le sfide e il ballottaggio (qui tutti gli spoiler) e la dedica di Wax a Maria De Filippi, domani vedremo anche l’ospitata di una protagonista di. Alla corte di Kween Mary è arrivata Clara (Crazy J nella serie), che ha cantato ed ha ricevuto il disco di platino per Origami all’Alba. Clara diospite ad22. “Ospiti di questa settimana? Francesco e Clara diche ricevono il disco di platino per “Origami all’alba”. – si legge su Superguidatv – Grandi applausi deldopo l’entrata. Altro ospite? Francesco Cicchella che entra in studio cantando Me ne frego di Achille Lauro”. Maria facci contenti e per una ...

