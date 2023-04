Amici 22, Federica e Ramon: ecco il probabile eliminato (Di venerdì 14 aprile 2023) NEWS TV. L’attesa per la puntata di sabato 15 aprile di Amici 22 è sempre più alta, con i fan che si chiedono chi sarà il prossimo eliminato dal talent show. Secondo le anticipazioni diffuse da Amedeo Venza, noto esperto del programma, ad abbandonare la scuola di Amici 22 dopo cinque appuntamenti in prima serata sarà Federica. Leggi anche: “Amici” 22, scintille tra Arisa e Lorella Cuccarini: cosa è successo Leggi anche: “Amici 22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle Amici 22: chi uscirà domani? ecco chi è Federica Federica ha iniziato a cantare fin da piccola. Sviluppando la sua passione per la musica attraverso l’ascolto di artisti come Adele, Amy Winehouse, Elisa e molti altri. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 14 aprile 2023) NEWS TV. L’attesa per la puntata di sabato 15 aprile di22 è sempre più alta, con i fan che si chiedono chi sarà il prossimodal talent show. Secondo le anticipazioni diffuse da Amedeo Venza, noto esperto del programma, ad abbandonare la scuola di22 dopo cinque appuntamenti in prima serata sarà. Leggi anche: “” 22, scintille tra Arisa e Lorella Cuccarini: cosa è successo Leggi anche: “22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle22: chi uscirà domani?chi èha iniziato a cantare fin da piccola. Sviluppando la sua passione per la musica attraverso l’ascolto di artisti come Adele, Amy Winehouse, Elisa e molti altri. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #PiccoloG a @FQMagazineit 'Farò un disco e un tour a breve. Mi piacerebbe partire in vacanza in Irlanda con Cricca… - coontrosensoo : RT @laime26412002: Il senso di Amici per me ?? #Amici22 #amicispoiler #Federica - _NatNatiNatalia : Federica sopravvalutata?? ma che amici state guardando?? sono confusa - GiuliaP15813856 : RT @tiamocyrus: dite che federica è sopravvalutata per ma “storia strappalacrime”… ossia? che è un talento naturale e non aveva mai studiat… - AngeloJesse1 : @AmiciUfficiale La 'critica' fa il suo mestiere. Ma nel caso di Federica ci si dimentica troppo spesso che Lei non… -