Amici 22, ecco chi sarebbe l'allievo eliminato al ballottaggio nella quinta puntata del serale (Di venerdì 14 aprile 2023) Si sono svolte ieri pomeriggio le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici. Io talent show di Maria De Filippi nonostante sia giunto alla sua ventiduesima edizione è più vivo e coinvolgente che mai. Nelle anticipazioni pubblicate in serata dalla pagina Twitter Gossip e Tv sono stati svelati i nomi dei due allievi che sono finiti al ballottaggio per l'eliminazione. Gli allievi che si sono contesi il posto sarebbero la cantante Federica Andreani e il ballerino Ramon Agnelli. Stando a un'indiscrezione trapelata direttamente da Amedeo Venza, sarebbe Federica l'allieva eliminata al ballottaggio finale. La giovanissima cantante fa parte del team TodArisa. L'articolo proviene da Isa e Chia.

