Amici 22, cantante scoppia a piangere e Maria De Filippi interrompe la registrazione

Giovedì pomeriggio è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 22, che vedremo in onda sabato prossimo, 15 aprile 2023, in prima serata su Canale 5. Al ballottaggio per la finale sono finiti tre allievi: i cantanti Federica e Cricca e il ballerino Ramon Agnelli. Cricca è stato il primo salvato ma nonostante ciò ha avuto un crollo emotivo non indifferente, scoppiando letteralmente a piangere tra gli applausi di conforto del pubblico, che non sono riusciti a placarlo.

Amici 22, il crollo di Cricca: Maria De Filippi interrompe la registrazione

Cricca ancora una volta è finito a rischio eliminazione ma stavolta, a differenza di quanto accaduto quando affrontò l'amico Gianmarco Petrelli, che poi fu eliminato, è stato salvato per primo e dunque ...

