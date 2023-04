Amici 2023 Clara Soccini ospite al serale, chi è Giulia Crazy J di Mare Fuori (Di venerdì 14 aprile 2023) Amici 2023 Clara Soccini ospite al serale Premiata con il disco di platino al serale di Amici 2023 arriva Clara Soccini, giovane attrice e cantante trapper, nota soprattutto per il ruolo di Giulia, aka Crazy J. Dopo aver invitato Giacomo Giorgio, Kyshan Wilson e Carmine Recano a C’è Posta per Te, Maria De Filippi punta ancora sulla serie del momento per raccoglie, come se non bastassero i milioni di telespettatori raggiunti ogni sabato sera su Canale 5. Ecco quando ci sarà Clara Soccini ad Amici. Giulia di Mare Fuori ad Amici ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 14 aprile 2023)alPremiata con il disco di platino aldiarriva, giovane attrice e cantante trapper, nota soprattutto per il ruolo di, akaJ. Dopo aver invitato Giacomo Giorgio, Kyshan Wilson e Carmine Recano a C’è Posta per Te, Maria De Filippi punta ancora sulla serie del momento per raccoglie, come se non bastassero i milioni di telespettatori raggiunti ogni sabato sera su Canale 5. Ecco quando ci saràaddiad...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro - Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - repubblica : Tutta la classe rinuncia alla gita per andare al 18esimo della compagna disabile: 'Non festeggerà senza i suoi amic… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici Federica eliminata, la reazione di Angelina #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - danielegabrieli : Amici cineasti italiani, qui c'è materiale per un bellissimo film, uno di quei legal drama all'americana nei quali… -