Americanate e dove trovarle: l’arresto show del nerd che ha diffuso le carte Usa (Video) (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Altro che spie russe o macchinazione americana, i servizi segreti di Washington (e di fatto pure quelli di Mosca) si sarebbero fatti gabbare da un piccolo nerd invasato. I primi temevano l’hackeraggio russo, i secondi ventilavano l’inganno Usa. E invece a soffiare i documenti top secret dell’intelligence e del governo statunitense, è stato un ragazzino di appena 21 anni. Un appassionato di Videogiochi che nelle chat con gli amici nerd si faceva chiamare “OG”, nome ovviamente in codice. Nome reale: Jack Teixeira. Professione: aviere. E per mostrare a tutti l’arresto di questo sbarbatello in t-shirt fissato con gli schermi, l’Fbi ha pensato bene di girare un Video show. Trasmesso negli Stati Uniti addirittura in diretta tv, giusto per esaltare qualche cittadino amante dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Altro che spie russe o macchinazione americana, i servizi segreti di Washington (e di fatto pure quelli di Mosca) si sarebbero fatti gabbare da un piccoloinvasato. I primi temevano l’hackeraggio russo, i secondi ventilavano l’inganno Usa. E invece a soffiare i documenti top secret dell’intelligence e del governo statunitense, è stato un ragazzino di appena 21 anni. Un appassionato digiochi che nelle chat con gli amicisi faceva chiamare “OG”, nome ovviamente in codice. Nome reale: Jack Teixeira. Professione: aviere. E per mostrare a tuttidi questo sbarbatello in t-shirt fissato con gli schermi, l’Fbi ha pensato bene di girare un. Trasmesso negli Stati Uniti addirittura in diretta tv, giusto per esaltare qualche cittadino amante dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Gabbati e spacconi. Per gli americani (inguaribili adolescenti), comunque vada, è tutto degno di Hollywood - Ettore79597694 : RT @ylefsch: Premesso che nn ho un così buon rapporto con il mio fisico, ma detto ciò non potrei mai andare ad un ristorante dove sono tutt… - Marisab79879802 : RT @ylefsch: Premesso che nn ho un così buon rapporto con il mio fisico, ma detto ciò non potrei mai andare ad un ristorante dove sono tutt… - mauriziocascel1 : RT @ylefsch: Premesso che nn ho un così buon rapporto con il mio fisico, ma detto ciò non potrei mai andare ad un ristorante dove sono tutt… - ylefsch : Premesso che nn ho un così buon rapporto con il mio fisico, ma detto ciò non potrei mai andare ad un ristorante dov… -

Cos'era il Piano Marshall Ecco come l'antenato del Pnrr ha salvato l'Europa dopo la guerra In Italia - dove c'era il Partito comunista più grande d'Europa - una buona metà della neonata ... 10 FOTO Fotogallery Americanate: 10 cose che (forse) non sai sugli Usa Fotogallery Americanate: 10 cose ... Vi racconto le americanate suicide del Credit Suisse Il fatto è che questa proiezione di potenza ha conseguenze diverse là dove esistono le condizioni per parlare di sovranità (per esempio in Turchia) rispetto a dove queste condizioni non esistono, e ... Il covo del capo dei capi svuotato e il "passaggio di consegne" all'erede Nel villino dove abitava la famiglia di Riina, quando arrivammo, c'era un gran traffico. Qualcuno era ... E a noi facevano sorridere tutte queste americanate di grandi amori e sparatine, noi che le ... In Italia -c'era il Partito comunista più grande d'Europa - una buona metà della neonata ... 10 FOTO Fotogallery: 10 cose che (forse) non sai sugli Usa Fotogallery: 10 cose ...Il fatto è che questa proiezione di potenza ha conseguenze diverse làesistono le condizioni per parlare di sovranità (per esempio in Turchia) rispetto aqueste condizioni non esistono, e ...Nel villinoabitava la famiglia di Riina, quando arrivammo, c'era un gran traffico. Qualcuno era ... E a noi facevano sorridere tutte questedi grandi amori e sparatine, noi che le ... Americanate e dove trovarle: l’arresto show del nerd che ha diffuso le carte Usa (Video) Il Primato Nazionale