"Almeno i Rolex...". Calenda fa finire il Terzo polo in farsa (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Terzo Polo dei "competenti" finisce in farsa: dichiarazioni al veleno, attacchi via social e interviste autoreferenziali. Il leader di Azione sferza Renzi: "È uno pirotecnico, che ne fa una al giorno" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Terzo Polo dei "competenti" finisce in: dichiarazioni al veleno, attacchi via social e interviste autoreferenziali. Il leader di Azione sferza Renzi: "È uno pirotecnico, che ne fa una al giorno"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AMalquati : RT @repubblica: Calenda: “Meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex” - ErmannoKilgore : Calenda: “Meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex” - la Repubblica - messina_oggi : Renzi,Calenda “Come Totti e Ilary? Almeno non ci siamo rubati i Rolex”MILANO (ITALPRESS) - 'Io e Renzi come Totti e… - ZerounoTv : Renzi,Calenda “Come Totti e Ilary? Almeno non ci siamo rubati i Rolex” - peterkama : Calenda: “Renzi? Meglio chiuderla qui, almeno non ci ruberemo i Rolex” -