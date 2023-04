Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 15 aprile 2023: ancora maltempo, ecco dove (Di venerdì 14 aprile 2023) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) su Il Corriere della Città.

Maltempo in Campania, allerta gialla il 15 e 16 aprile La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 6 di domani mattina, sabato 15 aprile, fino alle 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio ... Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 aprile: le regioni a rischio Fanpage.it Maltempo in Campania, fine settimana di pioggia e grandine: è allerta gialla Maltempo, è allerta gialla in 7 Regioni 9.45 Maltempo, è allerta gialla in 7 Regioni La Protezione civile ha diramato l'al- lerta gialla in 7 Regioni per il mal- tempo che sta investendo gran parte della Penisola. Si prevedono temporali, ...