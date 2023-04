Allenamento Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo (Di venerdì 14 aprile 2023) La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierna seduta di Allenamento: Victor Osimhen e Gianluca Gaetano tornano con il gruppo. Gli attaccanti del Napoli Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 aprile 2023) La SSCha pubblicato il report dell’odierna seduta di: Victore Gianluca Gaetanono con il. Gli attaccanti delVictor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, torna Osimhen Le ultime Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio muscolare in nazionale Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con un aggiornamento su Victor Osimhen. COMUNICATO - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona. L'attaccante nigeriano ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Napoli, tentazione turnover col Verona. E Osimhen si allena con la squadra. La posizione di classifica dà serenità al Napoli. L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha svolto in gruppo l'intero allenamento alla vigilia del match con il Verona in programma domani alle 18 allo stadio 'Maradona'. Lo annuncia il club azzurro.