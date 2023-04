Allarme per la salute di Alexei Navalny, lo staff denuncia: «Possibile avvelenamento» (Di venerdì 14 aprile 2023) «La situazione di Alexei Navalny è critica, siamo tutti molto preoccupati». A lanciare l’Allarme sulle condizioni di salute del dissidente russo è un suo stretto collaboratore, Ruslan Shaveddinov. «Venerdì notte ha avvertito un forte dolore allo stomaco», ha detto al Guardian l’entourage del blogger russo, acerrimo avversario del Cremlino e che attualmente sta scontando 11 anni in carcere per frode e oltraggio alla corte: accuse che secondo gruppi di difesa dei diritti umani sono state inventate per metterlo a tacere. «Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un’ambulanza», ha aggiunto Shaveddinov, affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. Secondo il team dell’attivista anti-Putin, Navalny ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «La situazione diè critica, siamo tutti molto preoccupati». A lanciare l’sulle condizioni didel dissidente russo è un suo stretto collaboratore, Ruslan Shaveddinov. «Venerdì notte ha avvertito un forte dolore allo stomaco», ha detto al Guardian l’entourage del blogger russo, acerrimo avversario del Cremlino e che attualmente sta scontando 11 anni in carcere per frode e oltraggio alla corte: accuse che secondo gruppi di difesa dei diritti umani sono state inventate per metterlo a tacere. «Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un’ambulanza», ha aggiunto Shaveddinov, affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverarein ospedale. Secondo il team dell’attivista anti-Putin,...

