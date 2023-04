Alice D’Amato: “Dedico il bronzo a Julia Ituma: in Turchia come me per un sogno. Ad Asia e a papà” (Di venerdì 14 aprile 2023) Alice D’Amato ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale agli Europei 2023 di ginnastica artistica. L’azzurra è stata splendida sulla pedana di Antalya (Turchia), riuscendo a salire sul terzo gradino del podio nell’all-around, la gara che premia l’atleta più completa in circolazione. La 20enne genovese ha riportato il tricolore ai vertici, dopo che lo scorso anno fu la sua gemella Asia a trionfare in quel di Monaco e il bronzo finì al collo di Martina Maggio. Alice D’Amato, che due giorni fa aveva conquistato l’argento nella gara a squadre dopo l’apoteosi nella passata edizione, cercherà di essere assoluta protagonista nella Finale di Specialità alle parallele asimmetriche in programma domani pomeriggio, dove inseguirà il ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)ha conquistato la medaglia dinel concorso generale individuale agli Europei 2023 di ginnastica artistica. L’azzurra è stata splendida sulla pedana di Antalya (), riuscendo a salire sul terzo gradino del podio nell’all-around, la gara che premia l’atleta più completa in circolazione. La 20enne genovese ha riportato il tricolore ai vertici, dopo che lo scorso anno fu la sua gemellaa trionfare in quel di Monaco e ilfinì al collo di Martina Maggio., che due giorni fa aveva conquistato l’argento nella gara a squadre dopo l’apoteosi nella passata edizione, cercherà di essere assoluta protagonista nella Finale di Specialità alle parallele asimmetriche in programma domani pomeriggio, dove inseguirà il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRAVISSIMAAAAAAA ???? Alice D'Amato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ginnastica Artistica nell'All-Ar… - ItaliaTeam_it : QUANTE MERAVIGLIE ALICE!???????? D’Amato ad Antalya, in Turchia, ci regala un bronzo nell'All-Around individuale fem… - OA_Sport : Alice D’Amato: “Dedico il bronzo a Julia Ituma: in Turchia come me per un sogno. Ad Asia e a papà” - - MassiAny : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMAAAAAAA ???? Alice D'Amato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ginnastica Artistica nell'All-Around:… - BrunoPolitics : RT @ItaliaTeam_it: QUANTE MERAVIGLIE ALICE!???????? D’Amato ad Antalya, in Turchia, ci regala un bronzo nell'All-Around individuale femminil… -

Ginnastica Artistica: gli Europei sorridono ad Alice D'Amato, è bronzo all around Alice D'Amato è brava, anzi bravissima. La ginnasta genovese sale per la 5° volta nella sua carriera sul podio europeo e questa volta lo fa consacrandosi nel concorso generale individuale all around. Ginnastica artistica, D'Amato: 'Contenta per la medaglia, la dedico a mio padre' Alice D'Amato ha commentato così il bronzo conquistato nella prova All - Around degli Europei di ginnastica artistica di Antalya: 'Contenta per la medaglia, nel 2019 avevo finito quarta. Oggi sono ...