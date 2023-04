Alessandra Mastronardi si sposa con il “primo amore della sua vita”: così si sono ritrovati dopo 17 anni (Di venerdì 14 aprile 2023) L’attrice Alessandra Mastronardi ha annunciato, durante un’intervista a Vanity Fair che presto si sposerà con Gianpaolo Sannino. L’uomo, dentista 37enne, è stato epitetato dall’ex attrice de I Cesaroni come “il primo amore della mia vita”. I due erano stati fidanzati da giovanissimi e ora, dopo ben 17 anni, l’amore fra i due si è riacceso e la coppia ha scelto di passare il resto della vita insieme. “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”, ha raccontato l’attrice. Proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) L’attriceha annunciato, durante un’intervista a Vanity Fair che presto si sposerà con Gianpaolo Sno. L’uomo, dentista 37enne, è stato epitetato dall’ex attrice de I Cesaroni come “ilmia”. I due erano stati fidanzati da giovanissimi e ora,ben 17, l’fra i due si è riacceso e la coppia ha scelto di passare il restoinsieme. “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”, ha raccontato l’attrice. Proprio ...

