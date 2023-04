Alessandra De Stefano ha un nuovo impiego in RAI: cosa fará dopo aver lasciato la direzione sportiva (Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandra De Stefano cambia vita. Poche settimane fa la 57enne giornalista della Rai aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo di Direttrice di Rai Sport, ruolo che aveva iniziato a ricoprire durante il novembre 2021. dopo tanto vociare negli ultimi giorni, è arrivata una indiscrezione sul suo futuro. Secondo quanto riferito da TvBlog, la De Stefano diventerà da lunedì prossimo la nuova corrispondente da Parigi da lunedì prossimo, affiancando le colleghe Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri, con quest’ultima che lascerà l’incarico nel 2024 per sopraggiunti limiti d’età. L’incarico le è stato dato da Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai. Alessandra De Stefano non è nuova ad avere rapporti con la Francia. Con il suo lavoro decennale nella redazione ciclistica di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)Decambia vita. Poche settimane fa la 57enne giornalista della Rai aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo di Direttrice di Rai Sport, ruolo che aveva iniziato a ricoprire durante il novembre 2021.tanto vociare negli ultimi giorni, è arrivata una indiscrezione sul suo futuro. Secondo quanto riferito da TvBlog, la Dediventerà da lunedì prossimo la nuova corrispondente da Parigi da lunedì prossimo, affiancando le colleghe Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri, con quest’ultima che lascerà l’incarico nel 2024 per sopraggiunti limiti d’età. L’incarico le è stato dato da Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai.Denon è nuova ade rapporti con la Francia. Con il suo lavoro decennale nella redazione ciclistica di ...

