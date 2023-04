Alcol nel camino acceso | bambino di 11 anni muore ustionato La Procura apre un’inchiesta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ha gettato dell’neldi casa e un ritorno di fiamma lo ha investito provocandogli ustioni sull’80 per cento del corpo. E’ morto all’ospedale Santobono di Napoli undi 11di Scafati, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto una decina di giorni fa ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore. I genitori hanno provato a soccorrerlo: il papà lo aveva trovato in casa, vicino al, e lo hanno portato all’ospedale Scarlato di Scafati. Poi il trasferimento all’ospedale pediatrico napoletano. Laha apertoe disposto accertamenti sul corpo del ragazzino. Per questo i funerali sono stati al momento rinviati. Secondo quanto riferisce il deputato di Sinistra-Verdi Francesco Emilio Borrelli (che ha seguito la vicenda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Un bambino di 10 anni, di #Scafati (#Salerno), è morto all'ospedale Santobono di #Napoli a causa delle ustioni ri… - UnoTvnews : Scafati, getta alcol nel camino e resta ustionato. Muore un bambino di 10 anni - lacittanews : Un bambino di dieci anni è morto dopo più di una settimana di lotta tra la vita e la morte. Il ragazzino aveva prov… - francobus100 : Scafati, bambino di 12 anni muore ustionato: ha gettatato alcol nel camino, poi il ritorno di fiamma - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Un bambino di 10 anni, di #Scafati (#Salerno), è morto all'ospedale Santobono di #Napoli a causa delle ustioni riportate su… -

Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Concetti, che proporràsuo album di dieci canzoni inedite, in uscita fra pochi mesi.Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... che vieta la pesca dei ricci nelle acque pugliesi per tre anni, ma comunquefrattempo valgono i ...Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...frattempo il caso è finito in Procura dopo l'esposto presentato dalla famiglia dell'anziano.

Bambino di 11 anni muore ustionato a Scafati: aveva gettato alcol nel camino di casa per alimentare il fuoco Virgilio Notizie

Ha gettato dell’alcol nel camino di casa e un ritorno di fiamma lo ha investito provocandogli ustioni sull’80 per cento del corpo. E’ morto all’ospedale Santobono di Napoli un bambino di 11 anni di ...Non è chiaro ancora se quando è avvenuto l’incidente i genitori del ragazzino fossero nella stanza. In ogni caso tutto è accaduto in pochi minuti. La tragedia a Scafati, in provincia di Salerno ...