Albertosi: «Maignan top. Onana? Mi piace in un fondamentale» (Di venerdì 14 aprile 2023) Albertosi elegge Mile Maignan del Milan tra i migliori portieri al mondo. Poi anche qualche considerazione sul numero uno dell’Inter Onana TOP ? L’ex nazionale azzurro Enrico Albertosi ha parlato della bravura di Maignan, per poi accennare anche all’interista Onana: «È sicuramente tra i migliori, è un ottimo portiere. Mi piace molto anche Courtois del Real Madrid e Alisson del Liverpool. Penso che Maignan in questo momento possa giocarsi la palma di miglior portiere al mondo con questi altri due. È molto bravo a impostare da dietro, un altro che mi piace nell’organizzazione dal basso è Onana dell’Inter, per rimanere nel nostro campionato». Fonte: Corriere dello Sport ? Antonio Vitiello Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)elegge Miledel Milan tra i migliori portieri al mondo. Poi anche qualche considerazione sul numero uno dell’InterTOP ? L’ex nazionale azzurro Enricoha parlato della bravura di, per poi accennare anche all’interista: «È sicuramente tra i migliori, è un ottimo portiere. Mimolto anche Courtois del Real Madrid e Alisson del Liverpool. Penso chein questo momento possa giocarsi la palma di miglior portiere al mondo con questi altri due. È molto bravo a impostare da dietro, un altro che minell’organizzazione dal basso èdell’Inter, per rimanere nel nostro campionato». Fonte: Corriere dello Sport ? Antonio Vitiello Inter-News - Ultime notizie e ...

