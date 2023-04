Al via lavori di Terna a Vico Equense per eliminare tralicci (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Vico Equense ha approvato i lavori che Terna effettuerà sulle zone collinari della cittadina che prevedono l’eliminazione di quasi 50 tralicci ad alta tensione. L’assessore ai lavori pubblici Luigi De Martino ha spiegato che ci sarà così “la possibilità di ottenere l’interramento dei cavi e questo comporterà un conseguente abbattimento del campo elettromagnetico nell’aria, perché la corrente verrà dispersa sotto terra. Per realizzare questa operazione Terna procederà con avanzamenti di 20/25 metri alla volta in modo da non chiudere le strade”. È stato approvato all’unanimità il monitoraggio costante dell’inquinamento elettromagnetico prima, durante e dopo i lavori che verranno effettuati da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune diha approvato icheeffettuerà sulle zone collinari della cittadina che prevedono l’eliminazione di quasi 50ad alta tensione. L’assessore aipubblici Luigi De Martino ha spiegato che ci sarà così “la possibilità di ottenere l’interramento dei cavi e questo comporterà un conseguente abbattimento del campo elettromagnetico nell’aria, perché la corrente verrà dispersa sotto terra. Per realizzare questa operazioneprocederà con avanzamenti di 20/25 metri alla volta in modo da non chiudere le strade”. È stato approvato all’unanimità il monitoraggio costante dell’inquinamento elettromagnetico prima, durante e dopo iche verranno effettuati da ...

