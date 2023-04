Al via il primo Campionato della Saldatura in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) I concorrenti dovranno realizzare un circuito stampato complesso: in palio la qualificazione ai mondiali di Monaco di Baviera Leggi su wired (Di venerdì 14 aprile 2023) I concorrenti dovranno realizzare un circuito stampato complesso: in palio la qualificazione ai mondiali di Monaco di Baviera

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Oggi la forza di Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel rib… - davcarretta : Toh. Macron ha trovato un paio di alleati per la sua autonomia strategia dagli Stati Uniti. Il primo è Viktor Orb… - ORazionali : Dal @Museo_MAXXI, abbiamo dato il via al ciclo di incontri #IlMondoDopo in partnership con @FondazioneIFEL: 'I Marg… - ChioloToto : RT @FilcaRoma: Al via a #Roma il primo modulo del corso di #formazione per delegati della Filca #Lazio e Filca Roma. Una giornata intensa d… - citta_impresa : RT @ConfindustriaBG: Al via questa mattina il Festival @citta_impresa a #Vicenza. Durante il primo appuntamento dal titolo 'Verso una nuova… -