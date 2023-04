Al Terzo polo adesso servirebbe un rottamatore, ma difficilmente lo troverà (Di venerdì 14 aprile 2023) Se il Terzo polo fosse già un partito, a questo punto avrebbe bisogno di un rottamatore. Quale sia questo punto immagino lo sappiano tutti, ormai, dunque risparmierò al lettore la tragicomica sequenza di «lui ha detto così, ma poi ha fatto colà», «specchio riflesso» e «bacia la porta» con cui da giorni Carlo Calenda e Matteo Renzi allietano cronache e talk show, peraltro già di per sé non particolarmente ben disposti nei loro confronti. Se non dico il Terzo polo, ma almeno Azione e Italia viva fossero partiti veri, con una propria storia, precedente e indipendente dalle vicende personali degli attuali leader, sarebbe dunque il classico momento in cui una nuova leva di dirigenti dovrebbe farsi carico del compito di accompagnare entrambi i contendenti all’uscita, perlomeno dalle posizioni di vertice, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) Se ilfosse già un partito, a questo punto avrebbe bisogno di un. Quale sia questo punto immagino lo sappiano tutti, ormai, dunque risparmierò al lettore la tragicomica sequenza di «lui ha detto così, ma poi ha fatto colà», «specchio riflesso» e «bacia la porta» con cui da giorni Carlo Calenda e Matteo Renzi allietano cronache e talk show, peraltro già di per sé non particolarmente ben disposti nei loro confronti. Se non dico il, ma almeno Azione e Italia viva fossero partiti veri, con una propria storia, precedente e indipendente dalle vicende personali degli attuali leader, sarebbe dunque il classico momento in cui una nuova leva di dirigenti dovrebbe farsi carico del compito di accompagnare entrambi i contendenti all’uscita, perlomeno dalle posizioni di vertice, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - Claudio75412168 : RT @SalamidaFabio: Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi a cap… - il_format : Terzo Polo: il partito unico è morto sul nascere -