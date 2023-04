Al Teatro Totò, Minervini, Esposito e Catanese con Quando il gioco si fa duro (Di venerdì 14 aprile 2023) Al Teatro Totò sarà di scena la commedia con Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese, “Quando il gioco si fa duro”. Continua la stagione artistica del Teatro Totò, dove, da venerdì 14 a domenica 16 aprile e da venerdì 21 a domenica 23 aprile ( feriali ore 21, sabato ore 17.30 e 21 e Leggi su 2anews (Di venerdì 14 aprile 2023) Alsarà di scena la commedia con Rosario, Ciroe Salvatore, “ilsi fa”. Continua la stagione artistica del, dove, da venerdì 14 a domenica 16 aprile e da venerdì 21 a domenica 23 aprile ( feriali ore 21, sabato ore 17.30 e 21 e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Spettacoli Al Teatro Totò, Minervini, Esposito e Catanese con Quando il gioco si fa duro - paolopicone70 : #Spettacoli Al Teatro Totò, Minervini, Esposito e Catanese con Quando il gioco si fa duro - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #14aprile 1995 moriva #MarioCarotenuto. Fratello di Memmo iniziò come presentatore, poi in La Spiaggia di Lattuada,… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #14aprile 1995 moriva #MarioCarotenuto. Fratello di Memmo iniziò come presentatore, poi in La Spiaggia di Lattuada,… - mariobianchi18 : Il #14aprile 1995 moriva #MarioCarotenuto. Fratello di Memmo iniziò come presentatore, poi in La Spiaggia di Lattua… -