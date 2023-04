Al processo per l'omicidio di Saman spunta un telefono fantasma (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Nel processo per l'omicidio di Saman Habbas spunta un'utenza telefonica ‘fantasma' che sembrerebbe essere passata di ‘mano in mano' da tre dei protagonisti della vicenda mentre nel corso delle indagini è stata attribuita solo allo zio Danish. Si è scoperto che ad attivarla il 27 aprile 2021, hanno spiegato in aula l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Danish, e un carabiniere della caserma di Guastalla, è stato Shabbar Habbas, il padre della diciottenne uccisa e sepolta in una buca in un casolare diroccato a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. “Dal 29 aprile all'uno maggio sarebbe stata in uso esclusivo del fratello della vittima, dall'1 al 5 maggio risulta essere abbinata a Danish. Quantomeno dal 14 maggio è tornata al fratello”, data, quest'ultima, in cui sono ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Nelper l'diHabbasun'utenza telefonica ‘' che sembrerebbe essere passata di ‘mano in mano' da tre dei protagonisti della vicenda mentre nel corso delle indagini è stata attribuita solo allo zio Danish. Si è scoperto che ad attivarla il 27 aprile 2021, hanno spiegato in aula l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Danish, e un carabiniere della caserma di Guastalla, è stato Shabbar Habbas, il padre della diciottenne uccisa e sepolta in una buca in un casolare diroccato a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. “Dal 29 aprile all'uno maggio sarebbe stata in uso esclusivo del fratello della vittima, dall'1 al 5 maggio risulta essere abbinata a Danish. Quantomeno dal 14 maggio è tornata al fratello”, data, quest'ultima, in cui sono ...

