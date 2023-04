Al ministero dell’Economia del leghista Giorgetti i migranti fanno gola. Debito giù del 30% in più con un aumento degli arrivi del 33% (Di venerdì 14 aprile 2023) Eppure questi migranti fanno anche gola. Il ministero dell’Economia del governo più a destra della storia italiana fa due conti e si accorge dei benefici che un aumento degli arrivi dall’estero provocherebbe sui conti pubblici. In tempi di tracollo della natalità, con la prospettiva di trovarsi in un futuro non troppo lontano con un pensionato per ogni occupato, non servono chissà quali studi per capire che, stando così le cose, la salvezza delle finanze statali può arrivare solo da lontano. In base alla simulazione contenuta nel Documento di finanza pubblica redatto dal Tesoro se i migranti che lavorano in Italia aumentassero di un terzo rispetto alle cifre attuali entro il 2070 il Debito pubblico potrebbe diminuire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Eppure questianche. Ildel governo più a destra della storia italiana fa due conti e si accorge dei benefici che undall’estero provocherebbe sui conti pubblici. In tempi di tracollo della natalità, con la prospettiva di trovarsi in un futuro non troppo lontano con un pensionato per ogni occupato, non servono chissà quali studi per capire che, stando così le cose, la salvezza delle finanze statali può arrivare solo da lontano. In base alla simulazione contenuta nel Documento di finanza pubblica redatto dal Tesoro se iche lavorano in Italia aumentassero di un terzo rispetto alle cifre attuali entro il 2070 ilpubblico potrebbe diminuire ...

