Al mercato nero delle identità

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dal telefono o dal computer è un attimo fornire i nostri dati alle molte società che li chiedono. Ma una volta concesse, queste informazioni rimbalzano in una compravendita che arriva ai Paesi extra Ue. Profilazioni con nomi, indirizzi, preferenze... Cedute di mano in mano, per un «riciclaggio» molto proficuo. All’improvviso, mentre si sta navigando online, si apre un «pop up» automatico, una finestra che si presenta di sua iniziativa all’attenzione dell’utente. L’impostazione grafica è esplicita. E anche il messaggio: «Vinci un iPhone». Per partecipare non viene richiesto un pagamento. È sufficiente offrire il consenso al trattamento dei propri dati personali. «Il concorso è molto semplice. Basta collegarsi al sito, compilare il modulo con i dati personali, risolvere un semplice gioco e aspettare la sorte», assicura il sito web. La società, quasi sempre con sede in Stati extra Ue, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DoeJohnhdoe : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina #DIA, #Europol e #Interpol lanciano l'allarme: c'è il concreto ris… - panorama_it : Dal telefono o dal computer è un attimo fornire i nostri dati alle molte società che li chiedono. Ma una volta conc… - Antonio31376501 : Il mercato nero in ucraina comanda e domina in ogni settore ,uguale alla politica in Italia che assorbe e ruba og… - LeDevoteDiMaria : RT @foschi40: @MarcoCarus22 @repubblica Togliere l’erba dal mercato nero è di sinistra ? Sinceramente ognuno dovrebbe essere libero di fare… - nieddupierpaolo : RT @riccardoweiss: @nieddupierpaolo @lidiamargherita Indubbiamente e senza dimenticare cosa fecero nel 1992 e da allora non si sono fermati… -

...ha intenzione di risparmiare qualche euro in più nell'acquisto di un nuovo smartphone Android appartenente alla fascia alta del, quest'offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S22...... negli ultimi mesi, almeno cinque, ha lavorato in gran segreto per cercare di metteresu ... un regolamento di conti tra bande rivali, legato aldello spaccio, che sarebbe sfociato nell'......di realizzare un monopattino che fosse un mini commuter cittadino e risolvesse i limiti dei mezzi attualmente disponibili sul. ONE - X sarà disponibile in quattro diversi colori "/...

Colpo al «mercato nero» delle password rubate: chiusa la piattaforma Genesis Market Il Sole 24 ORE

Il mercato obbligazionario è forte perché pensa che la recessione sia quasi inevitabile e che il credit crunch messo in moto dalle crisi bancarie delle scorse settimane non farà che avvicinare il ...Disney+ ha reso disponibile il trailer del nuovo film in arrivo il prossimo 12 maggio direttamente sulla piattaforma di streaming di Disney. Un vero e proprio sci-fi che arriva dalle menti di Stranger ...