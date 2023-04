Al MArRC incontro sulla legalità | ospite il Procuratore Ardita

... si aggiunge alle collaborazioni con ilin materia di dibattito sulla legalità e contrasto ... Bruna Siviglia; l'sarà moderato da Piero Gaeta, Caporedattore della Gazzetta del Sud, e ...... si aggiunge alle collaborazioni con ilin materia di dibattito sulla legalità e contrasto ... Bruna Siviglia; l'sarà moderato da Piero Gaeta, Caporedattore della Gazzetta del Sud, e ...L'sarà moderato dal caposervizio di Gazzetta del Sud Piero Gaeta., introduce la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Bruna Siviglia. Un ringraziamento al Direttore delCarmelo ...

“Al di Sopra della Legge", al MArRC il libro di Sebastiano Ardita ReggioToday

L’iniziativa, a cura di Biesse – Associazione Culturale Bene Sociale, si aggiunge alle collaborazioni con il MArRC in materia di dibattito sulla ... Bruna Siviglia; l’incontro sarà moderato da Piero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...