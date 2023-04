Al Creberg in scena Le Cirque world top performer | “Il nostro spettacolo tra internet e futuro”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. Se c’è un tema che può ritenersi di primaria importanza, oggi, è certamente quello die i suoi effetti. Ci si potrebbe chiedere in che modo la rete è entrata nelle nostre vite, cosa è riuscita a cambiare e cosa, invece, tra cinema e teatro, è destinato a rimanere ancorato a una realtà offline. Di questo e molto altro racconta Gianpiero Garelli, fondatore della compagnia Letop, e produttore di TILT, loche andrà invenerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile alTeatro Bergamo. In che cosa consiste loTILT? E quali sono i temi che si propone di approfondire? “Premetto che torno a Bergamo con grande piacere, dal momento che è stata una delle tre città che fecero partire la ...

I migliori performer del Cirque du Soleil mandano in “Tilt” il Creberg Prima Bergamo

Sul palco del Creberg Teatro i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del mondo del circo contemporaneo: oltre 90 minuti tra musica, danza e teatro e numeri da capogiro Sguardo in alto e bocca aperta ...