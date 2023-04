(Di venerdì 14 aprile 2023) Ale lasuche non è propriota. Anzi. Maha detto il cantante di Cellino San Marco di così grave? Scopriamolo insieme. La data è cerchiata con mille colori, perché è un traguardo importante. Una data “unica” che rimanda ad un evento speciale a cui il cantante di Cellino San Marco tiene più di ogni altra. AlCarrisi (Foto ANSA – grantennistoscana.it)Il 20 maggio 2023 Alfesteggerà il suo 80esimo compleanno e vuole immortalarlo con un evento che deve rimanere impresso nella memoria. Nella sua, in quella dei suoi familiari, dei suoi amici più cari e, soprattutto, in quella dell’oceanico popolo di ammiratori, appartenenti a diverse generazioni, unite però dalla passione e dall’affetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Al Bano fa una gaffe su Romina Power: Loredana Lecciso furibonda e lascia casa! Scopri la nuova crisi' #gfvip… - GossipOne_it : 'Al Bano fa una gaffe su Romina Power: Loredana Lecciso furibonda e lascia casa! Scopri la nuova crisi'… -

Alracconta che i due sono stati insieme per ben 35 anni. In realtà però la coppia si è separata nel 1999 e quindi il loro matrimonio è durato 32 anni. Un errore che pare abbia fatto ...... che giorni fa ha fatto un importante annuncio , l'ha fatta davvero grossa con questasulla ...essersi seriamente stancata di essere coinvolta continuamente in questo triangolo con Ale ...... in realtà le ipotesi sono le stesse delle scorse settimane, fatta eccezione per una, ovvero Lillo e Greg, coppia che sostituisce l'ipotesi ormai scartata, cioè Ale sua figlia Jasmine, che ...

Al Bano, la gaffe su Romina non passa inosservata; cosa è accaduto Grantennis Toscana

Al Bano sta organizzando la sua festa per gli 80 anni che compirà il mese prossimo, a maggio. Festeggerà in grande con un evento all’Arena di Verona per la quale occasione ha invitato tantissimi colle ...Loredana Lecciso stavolta si è arrabbiata sul serio: colpa di una gaffe del suo compagno Al Bano fra poco meno di un mese compirà 80 anni e festeggerà in ...