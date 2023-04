Aisla, su 'My Voice' altre 15.500 parole per pazienti Sla (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - In occasione della Giornata mondiale della voce, del prossimo 16 aprile, l'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ha ricevuto, da 125 persone, 15.500 parole a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - In occasione della Giornata mondiale della voce, del prossimo 16 aprile, l'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica () ha ricevuto, da 125 persone, 15.500a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Aisla, su ‘My Voice’ altre 15.500 parole per pazienti Sla - GrSociale : ?????? ?????????????? ?? @aislaonlus lancia la campagna “My Voice”: far comunicare le persone con Sla con una voce umana - FarmaVirtuale : Il supporto di Zambon alla campagna My Voice di Aisla -