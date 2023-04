Aia: domenica a Coverciano assemblea elettiva per la presidenza (Di venerdì 14 aprile 2023) Si terrà domenica prossima, 16 aprile, l’assemblea generale dell’Associazione italiana arbitri, che porterà all’elezione del nuovo presidente e del Comitato nazionale. I lavori, in programma presso l’auditorium di Coverciano, informa l’Aia, prenderanno il via alle 10,30 e si potranno seguire in diretta video, sulla home page del sito Aia, sulla pagina Facebook Aia e sulla pagina Vimeo Aia. Una conferenza stampa sarà organizzata alle 15. L’unico candidato per la carica di presidente, che succederà al dimissionario Alfredo Trentalange, è Carlo Pacifici, 64 anni, ex arbitro ed ex commissario della Cai e della Can D. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Si terràprossima, 16 aprile, l’generale dell’Associazione italiana arbitri, che porterà all’elezione del nuovo presidente e del Comitato nazionale. I lavori, in programma presso l’auditorium di, informa l’Aia, prenderanno il via alle 10,30 e si potranno seguire in diretta video, sulla home page del sito Aia, sulla pagina Facebook Aia e sulla pagina Vimeo Aia. Una conferenza stampa sarà organizzata alle 15. L’unico candidato per la carica di presidente, che succederà al dimissionario Alfredo Trentalange, è Carlo Pacifici, 64 anni, ex arbitro ed ex commissario della Cai e della Can D. SportFace.

