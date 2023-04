Agro, sindaci uniti contro gli attentati (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Ieri sera, in un incontro svoltosi a Nocera Inferiore, i primi cittadini della Valle del Sarno, riunitisi per mettere a punto una strategia comune di sviluppo e di rilancio del territorio in vista della redazione del Masterplan dell’Agro, hanno ribadito la loro solidarietà ed il loro sostegno ai colleghi di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, dopo gli attentati dinamitardi subiti nei giorni di venerdì e sabato santo. “Non siamo stati lasciati mai soli – hanno dichiarato Paola Lanzara e Carmine Pagano, presenti all’incontro di ieri – tutti i sindaci, con i quali da anni condividiamo un’azione sinergica volta al rilancio del nostro territorio, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, che per noi è stata molto importante”. E proprio da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Ieri sera, in un insvoltosi a Nocera Inferiore, i primi cittadini della Valle del Sarno, risi per mettere a punto una strategia comune di sviluppo e di rilancio del territorio in vista della redazione del Masterplan dell’, hanno ribadito la loro solidarietà ed il loro sostegno ai colleghi di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, dopo glidinamitardi subiti nei giorni di venerdì e sabato santo. “Non siamo stati lasciati mai soli – hanno dichiarato Paola Lanzara e Carmine Pagano, presenti all’indi ieri – tutti i, con i quali da anni condividiamo un’azione sinergica volta al rilancio del nostro territorio, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, che per noi è stata molto importante”. E proprio da ...

