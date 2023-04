Agriturismo, settore vale 12,5 mld, aziende sono 25.390 in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Agriturismo in Italia vale 12,5 miliardi di euro nel 2021, con un recupero del valore del livello pre pandemico e una crescita del 50% negli ultimi 10 anni, rappresenta inoltre un quinto del valore complessivo della produzione del settore agricolo. E' quanto emerge dal rapporto 2022 di Ismea e Rete Rurale Nazionale “Agriturismo e multifunzionalità” che si riferisce ai dati del 2021, presentato oggi a Roma. In Italia sono 25.390 le aziende agrituristiche con un valore della produzione di 1,162 miliardi di euro (+44,8% sul 2020 e -26% sul 2019). Il numero degli agriturismi è continuato a crescere anche durante la pandemia del +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e del +3,3% nel 2019. Nel nostro Paese si stima che il 38% delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'in12,5 miliardi di euro nel 2021, con un recupero del valore del livello pre pandemico e una crescita del 50% negli ultimi 10 anni, rappresenta inoltre un quinto del valore complessivo della produzione delagricolo. E' quanto emerge dal rapporto 2022 di Ismea e Rete Rurale Nazionale “e multifunzionalità” che si riferisce ai dati del 2021, presentato oggi a Roma. In25.390 leagrituristiche con un valore della produzione di 1,162 miliardi di euro (+44,8% sul 2020 e -26% sul 2019). Il numero degli agriturismi è continuato a crescere anche durante la pandemia del +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e del +3,3% nel 2019. Nel nostro Paese si stima che il 38% delle ...

