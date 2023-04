Agriturismo | Lollobrigida | Settore garantisce crescita economica | incentivare attività

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "questacercando di far comprendere che il lavoro in agricoltura o nellead essa connesse non è umiliante se è pagato il giusto ed è in grado di garantire unaprofessionale ed". E' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura Francescointervenendo alla presentazione del rapporto Ismea-Rrn 'e multifunzionalità'. "Lavoreremo, ovviamente con le associazioni rappresentative di questo, per sviluppare leconnesse o direttamente attivate in un mondo inperché - ha spiegato - ci sono dei parametri di riferimento che caratterizzano questo nostro modello turistico che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : RT @Agricolae1: #Agriturismo e multifunzionalità, @FrancescoLollo1 : investimenti a medio e lungo termine sul settore, anche nella formazio… - FratellidItalia : RT @Agricolae1: #Agriturismo e multifunzionalità, @FrancescoLollo1 : incentivare modello che offre qualità e garantisce reddito. VIDEO @Soc… - Agricolae1 : #Agriturismo e multifunzionalità, settore al servizio del territorio ed in crescita: il 6° rapporto @IsmeaOfficial… - Agricolae1 : #Agriturismo e multifunzionalità, @FrancescoLollo1 : incentivare modello che offre qualità e garantisce reddito. VI… - Agricolae1 : #Agriturismo e multifunzionalità, @FrancescoLollo1 : investimenti a medio e lungo termine sul settore, anche nella… -

...Nazionale e Ismea hanno organizzato un incontro a Roma per presentare il Rapporto "e ... All'evento interverrà Francesco, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e ......Nazionale e Ismea hanno organizzato un incontro a Roma per presentare il Rapporto "e ... All'evento interverrà Francesco, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e ...ha parlato anche di flussi migratori. 'In Italia, per dare supporto ad alcuni settori ... dalla coltivazione all'allevamento, dall'. Coldiretti, come ricorda l'agenzia di stampa ...

Agriturismo, Lollobrigida: "Settore garantisce crescita economica ... Adnkronos

L’agriturismo italiano vale, secondo Ismea, 12,5 miliardi. Sono 25.390 aziende con quasi 300.000 posti letto. Volano per il territorio.Secondo un Report di Ismea, le aziende condotte da under 40 sono il 18,7% rispetto al 9,3% delle aziende agricole in generale, e sono più digitalizzate (61,7% contro 15,8%) ...