Agriturismo | Lollobrigida | “Settore garantisce crescita economica | incentivare attività”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il ministro: "Lavorare su formazione con le scuole, gli istituti alberghieri e gli agrari" “questacercando di far comprendere che il lavoro in agricoltura o nellead essa connesse non è umiliante se è pagato il giusto ed è in grado di garantire unaprofessionale ed”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Agricoltura Francescointervenendo alla presentazione del rapporto Ismea-Rrn ‘e multifunzionalità’. “Lavoreremo, ovviamente con le associazioni rappresentative di questo, per sviluppare leconnesse o direttamente attivate in un mondo inperché – ha spiegato – ci sono dei parametri di riferimento che caratterizzano ...