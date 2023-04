Agriturismo | Lollobrigida | Settore garantisce crescita economica | incentivare attività

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "questacercando di far comprendere che il lavoro in agricoltura o nellead essa connesse non è umiliante se è pagato il giusto ed è in grado di garantire unaprofessionale ed". E' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura Francescointervenendo alla presentazione del rapporto Ismea-Rrn 'e multifunzionalità'. "Lavoreremo, ovviamente con le associazioni rappresentative di questo, per sviluppare leconnesse o direttamente attivate in un mondo inperché - ha spiegato - ci sono dei parametri di riferimento che caratterizzano questo nostro modello turistico che...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Incentivare questa attività cercando di far comprendere che il lavoro in agricoltura o nelle attività ad essa connesse non è umiliante se è pagato il giusto ed è in grado ...L’agriturismo italiano vale, secondo Ismea, 12,5 miliardi. Sono 25.390 aziende con quasi 300.000 posti letto. Volano per il territorio.