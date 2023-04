Aggiornamento extra con iOS 16 6 in casa Apple | primi segnali per iPhone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva un po’ a sorpresa un segnale che non possiamo certo ignorare oggi 14 aprile direttamente dal mondo, visto che nel corso delle prossime settimane potrebbe vedere la luce il nuovoiOS 16.6 secondo quanto trapelato. Nonostante sia in corso il test di iOS 16.5, come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa parlandovi della nuova beta messa a disposizione del pubblico, questa volta tocca concentrarsi su un firmware che in tanti non avevano neppure messo in preventivo. Già, perché iOS 17 e la relativa presentazione ufficiale è ormai ad un passo, se pensiamo all’evento in programma come al solito a giugno. Cosa sappiamo sul nuovoiOS 16.6: le prime tracce emerse in giornata Allo stato attuale, quali sono lessime informazioni raccolte a proposito del nuovo ...