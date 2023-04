AEW: Numeri strepitosi per All In, 45.000 fan già registrati per acquistare i biglietti (Di venerdì 14 aprile 2023) La AEW va letteralmente All In. E lo fa portando per la primissima volta l’omonimo PPV in quel di Londra, a Wembley, con una delle mosse più coraggiose mai concepite dalla mente di Tony Khan, boss della federazione di Jacksonville. Subito dopo l’annuncio il mondo del wrestling si è diviso: l’AEW riuscirà o meno a riempire i circa 90.000 posti che l’impianto della capitale britannica può ospitare? Tra i si più ottimisti ed i no categorici, il primo dato arriva dalle registrazioni al sito che, dal prossimo 5 maggio, metterà in vendita i tanto ambiti tagliandi per uno show che, comunque vada, sarà storico. I primi dati lasciano ben sperare: 45.000 persone registrate per acquistare il biglietto Dave Meltzer è il primo a riportare dati ufficiali sul PPV, che si terrà il prossimo 27 agosto nell’immenso impianto londinese, confermando che circa 45.000 fan sono già ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 aprile 2023) La AEW va letteralmente All In. E lo fa portando per la primissima volta l’omonimo PPV in quel di Londra, a Wembley, con una delle mosse più coraggiose mai concepite dalla mente di Tony Khan, boss della federazione di Jacksonville. Subito dopo l’annuncio il mondo del wrestling si è diviso: l’AEW riuscirà o meno a riempire i circa 90.000 posti che l’impianto della capitale britannica può ospitare? Tra i si più ottimisti ed i no categorici, il primo dato arriva dalle registrazioni al sito che, dal prossimo 5 maggio, metterà in vendita i tanto ambiti tagliandi per uno show che, comunque vada, sarà storico. I primi dati lasciano ben sperare: 45.000 persone registrate peril biglietto Dave Meltzer è il primo a riportare dati ufficiali sul PPV, che si terrà il prossimo 27 agosto nell’immenso impianto londinese, confermando che circa 45.000 fan sono già ...

AEW: Numeri strepitosi per All In, 45.000 fan già registrati per acquistare i biglietti Zona Wrestling AEW: Numeri strepitosi per All-In, 45.000 fan già registrati per acquistare i biglietti La AEW va letteralmente All In. E lo fa portando per la primissima volta l'omonimo PPV in quel di Londra, a Wembley, con una delle mosse più coraggiose mai concepite dalla mente di Tony Khan, boss ...