AEW | Il play-in NBA pesa anche sugli ascolti di Dynamite | ma il calo è minimo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Altra puntata interessante diquella andata in archivio mercoledì notte. Avvenimenti importanti come il ritorno di Jeff Hardy dopo oltre 10 mesi d’assenza, l’apparizione degli Young Bucks e un gran match tra Orange Cassidy e Buddy Matthews per l’International Championship. Tutto questo non è bastato a miglioraree ratings, ma come sempre la concorrenza degli sport americani, in particolare dell’NBA si fa sentire, soprattutto in questo periodo dell’anno con l’inizio dei-off preceduto dagli spareggi per gli ultimi posti, cui si accede tramite-in. Spettatori ormai stabili Secondo Nielsen e Wrestlenomics la puntata didi questa settimana ha fatto registrare una media nelle due ore di 866.000 spettatori, inpoco più dell’1% dai 877.000 ...

The latest rumors, including CM Punk's power play, AEW roster split might be coming, Edge possibly signing with AEW after wrestling his final WWE match, Jeff Hardy recovery, Marty Jannetty is insane, ...