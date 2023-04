AEW: Chris Jericho non sembra essere disposto a lavorare di nuovo con CM Punk (Di venerdì 14 aprile 2023) Chris Jericho ha dedicato più di trent’anni della sua vita al wrestling professionistico, motivo per cui è considerato un veterano molto rispettato. Jericho è considerato un vero leader dello spogliatoio ovunque vada, anche nella AEW. Tuttavia, questo non significa che Jericho voglia sempre lavorare con tutti, sembra infatti che le Champion abbia dichiarato di non essere più disposto a lavorare con CM Punk. “Non con tutti” Dopo i famigerati eventi di All Out, Punk e la AEW hanno interrotto i rapporti con ogni riferimento del wrestler di Chicago eliminato dagli show. Il mese scorso, CM Punk ha scelto la schiettezza e si è lanciato in un’offensiva sulla sua storia di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 aprile 2023)ha dedicato più di trent’anni della sua vita al wrestling professionistico, motivo per cui è considerato un veterano molto rispettato.è considerato un vero leader dello spogliatoio ovunque vada, anche nella AEW. Tuttavia, questo non significa chevoglia semprecon tutti,infatti che le Champion abbia dichiarato di nonpiùcon CM. “Non con tutti” Dopo i famigerati eventi di All Out,e la AEW hanno interrotto i rapporti con ogni riferimento del wrestler di Chicago eliminato dagli show. Il mese scorso, CMha scelto la schiettezza e si è lanciato in un’offensiva sulla sua storia di ...

