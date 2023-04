Adrien Brody, i cinque ruoli da riscoprire (Di venerdì 14 aprile 2023) Compie oggi cinquant’anni l’attore statunitense Adrien Brody, dal profilo spigoloso e lo sguardo malinconico. Diventato l’Attore de “Il Pianista”, film sulla storia vera del sopravvissuto all’Olocausto Wladyslaw Szpilman del 2002 diretto da Roman Polanski. La sua interpretazione commovente gli è valsa l’Oscar. Il suo grande talento emerse molto tempo prima, in pellicole di grandi autori come Terrence Malick (La sottile linea rossa 1998), Spike Lee (Summer of Sam 1999), Barry Levinson (Liberty Heights 1999), Ken Loach (Bread and roses 2000). Nella sua ricca carriera ha avuto la possibilità di dimostrare la sua incredibile versatilità spaziando dalla commedia al dramma. La sua ultima apparizione al cinema è stata nel controverso “Blonde” di Andrew Dominick, in cui interpreta il drammaturgo Arthur Miller, marito di Marylin Monroe. Da menzionare anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Compie oggi cinquant’anni l’attore statunitense, dal profilo spigoloso e lo sguardo malinconico. Diventato l’Attore de “Il Pianista”, film sulla storia vera del sopravvissuto all’Olocausto Wladyslaw Szpilman del 2002 diretto da Roman Polanski. La sua interpretazione commovente gli è valsa l’Oscar. Il suo grande talento emerse molto tempo prima, in pellicole di grandi autori come Terrence Malick (La sottile linea rossa 1998), Spike Lee (Summer of Sam 1999), Barry Levinson (Liberty Heights 1999), Ken Loach (Bread and roses 2000). Nella sua ricca carriera ha avuto la possibilità di dimostrare la sua incredibile versatilità spaziando dalla commedia al dramma. La sua ultima apparizione al cinema è stata nel controverso “Blonde” di Andrew Dominick, in cui interpreta il drammaturgo Arthur Miller, marito di Marylin Monroe. Da menzionare anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunellaCalabre : RT @Agenzia_Ansa: Adrien Brody oggi spegne 50 candeline. Dall'Oscar conquistato a soli 29 anni per il Pianista alla corsa al prossimo Festi… - germanshepard8 : #14aprile 1973. Nasce Adrien Brody: A ventinove anni ha calpestato per la prima volta il red carpet di Los Angeles,… - RaiRadio2 : 50 anni oggi per Adrien Brody, indimenticabile nel ruolo de 'Il Pianista' ?? Buon compleanno! #14Aprile #RaiRadio2… - ehohhj : @teugnol Le pianiste. Adrien Brody - Screenweek : Mezzo secolo di #AdrienBrody nelle sue 5 interpretazioni migliori @zoppello_giulio -