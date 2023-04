Addio Mary Quant

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 aprile 2023) «Una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del XX secolo e un’eccezionale innovatrice degli Swinging Sixities il suo talento lungimirante e creativo ha rapidamente stabilito un contributo unico alla moda britannica». Con queste parole, la famiglia diha dato l’annuncio della scomparsa della stilista. Nota al mondo come l’inventrice della minigonna,è stata una vera e propria icona del suo tempo. In un sondaggio pubblicato nel 1985, nel Regno Unito il 37% delle donne aveva sentito parlare di Pierre Cardin, il 57% aveva sentito parlare di Yes Saint Laurent, ma oltre il 90% conosceva. Nata e cresciuta a Blackheath (Londra), sin da bambina- figlia di due professori universitari - mostra uno spiccato interesse ...