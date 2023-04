Addio Mary Quant Quando il mondo si tinse di Pop

(Di venerdì 14 aprile 2023). Muore a 93 anni la stilista simbolo dell’emancipazione femminile. Madrina della minigonna, si era inserita con i suoi orli sempre più corti e i colori acidi e sgargianti in quella Swinging London che aveva rivoluzionato la cultura globale. Puntando sulla voglia di esprimersi dei giovanissimi, in cerca di uno stile tutto loro, in contrasto con le regole di abbigliamento degli adulti e della classe borghese. Dalla moda alla musica, daa Twiggy, fino ai Beatles, uno scenario a tinte Pop che ben tratteggiato da Claudio Castellacci nel pezzo per Amica del 2019, che riportiamo di seguito. Il grande negozio di dischi stava al di là dei Kensington Gardens, accanto alla fermata metro di Bayswater. O, forse, era di Queensway. È passato tanto di quel tempo che le confondo un po’. Era l’antro del tesoro ...

«Non sono stata io a inventarla e non è stato Courrèges, ma la strada», diceva la stilista britannica Mary Quant a proposito della sua invenzione più celebre, ...L utto nel mondo della moda: è morta a 93 anni Mary Quant. La stilista britannica è nota per aver inventato uno dei capi che ha rivoluzionato l’abbigliamento femminile: la minigonna.