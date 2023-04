Addio Mary Quant | il ricordo della stilista visionaria che inventò la minigonna

(Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Icona indiscussa del mondomoda,ha rivoluzionato il concetto dello stile femminile seguendo un solo e unico dictat: la libertà., è sua l’invenzione, capo intramontabile divenuto simbolomoda donna nei ruggenti anniSwinging London. Amata fin da subito non solo dalle giovani britanniche, ma anche da dive quali Brigitte Bardot e Jackie Kennedy, con lale donne chiedevano a gran voce di poter conquistare una nuova leggerezza e poter rivendicare la propria libertà d’espressione: sono gli anni Sessanta e a Londra è tempo di rivoluzione. Inmadrina...

Quant, che l'ultimo viaggio ti sia lieve. Giuseppe Careri...del movimento giovanile Creatività e senso degli affari Il forte legame con il marito "Contributo unico alla moda britannica" "Quant visionaria e leader"alla stilista britannica...

