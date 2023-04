Addio Mary Quant | il ricordo della stilista della minigonna

(Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Icona indiscussa del mondomoda,ha rivoluzionato il concetto dello stile femminile seguendo un solo e unico dictat: la libertà delle donne.visionaria, è sua l’invenzione, capo intramontabile divenuto simbolomoda femminile nei ruggenti anniSwinging London. Amata fin da subito non solo dalle giovani britanniche, ma anche da dive quali Brigitte Bardot e Jackie Kennedy, con lale donne chiedevano a gran voce di poter conquistare una nuova leggerezza e poter rivendicare la propria libertà d’espressione. Sono gli anni Sessanta e a Londra è tempo di rivoluzione. Ripercorriamo allora la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - repubblica : Mary Quant è morta, addio all'inventrice della minigonna [di Serena Tibaldi] - antobon2 : RT @GiovaValentini: Addio a Mary Quant, la stilista che inventò la minigonna, simbolo di liberazione delle donne. E addio alla nostra giovi… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella seconda metà… - FantiniLeonilde : Addio a Mary Quant, la minigonna un inno alla libertà - Moda - -

...del movimento giovanile Creatività e senso degli affari Il forte legame con il marito "Contributo unico alla moda britannica" "Quant visionaria e leader"alla stilista britannica...Quant. Muore a 93 anni la stilista simbolo dell'emancipazione femminile. Madrina della , si era inserita con i suoi orli sempre più corti e i colori acidi e sgargianti in quella Swinging ...IeriQuant, nominata dama dalla regina Elisabetta nel 2015 e insignita all'inizio dell'anno del Companion of Honor da re Carlo III per i servigi resi alla moda, sovrana indiscussa della Swinging ...

Addio a Mary Quant, la minigonna un inno alla libertà - Lifestyle Agenzia ANSA

È morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota soprattutto per essere stata la «mamma della minigonna». Design week, il futuro raccontato da ...E' morta Mary Quant, che della "sua" minigonna cortissima fece un vero e proprio inno alla libertà delle donne.