Addio L' ultimo sms di Julia Ituma su WhatsApp

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : I media turchi stanno coprendo massicciamente la notizia della tragica morte della giovane pallavolista italiana… - La7tv : #la7retweet L'ultimo messaggio di Julia Ituma sul gruppo WhatsApp della squadra: 'Addio' - giusev76 : RT @Corriere: «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra - Corriere : «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra -

Con un messaggio su Whatsapp che Julia Ituma avrebbe inviato alle compagne ha salutato la squadra un'ultima volta: "" , sarebbe stato scritto dalla 18enne nella notte dopo la sconfitta in Turchia. L'ufficio del procuratore capo dell'Anatolia ha avviato una indagine dovuta, per comprendere se e quali condizioni ...Ma non solo: dalla ricostruzione del giornale di Istanbul emerge, inoltre, come Ituma abbia scritto un "" nel gruppo WhatsApp condiviso con la squadra di pallavolo prima di andare in camera. ...Sono mesi che i fan di La fantastica signora Maisel si preparano a direall'indimenticabile Miriam "Midge" Maisel interpretata da Rachel Brosnahan, e ora il momento è ...a Internet serve L'...

«Addio», l'ultimo messaggio di Julia Ituma su WhatsApp alle compagne di squadra Corriere della Sera

14.44 Addio a Mary Quant, creò la minigonna E' morta a 93 anni la stilista britan- nica Mary Quant, nota per essere stata la "mamma della minigonna".In una nota, la famiglia fa sapere che si è spenta ...Julia Ituma aveva detto alle sue compagne di squadra e all'allenatore della Igor Gorgonzola di non stare bene e ha scritto 'addio' nel gruppo WhatsApp della squadra prima… Leggi ...