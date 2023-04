“Addio” | il messaggio di Julia Ituma sul gruppo WhatsApp di squadra prima di cadere dalla finestra

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sembra sempre più probabile che quello disia stato un gesto volontario: la 18enne pallavolista dell’Igor Novara si sarebbe suicidata la scorsa notte lanciandosidell’hotel dove alloggiava la, impegnata a Istanbul in una partita di Champions League. Secondo quanto riferiscono i media turchi, l’atleta avrebbe scritto undi “” suldelle compagne didi lanciarsi dal sesto piano. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo mostra la giovane in apparente stato di confusione e disperazione, mentre si siede a terra con la testa tra le gambe e controlla il cellulare.aveva avuto una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: Poco prima della morte Julia Ituma ha mandato un messaggio d'addio sulla chat della squadra - giusev76 : RT @Corriere: «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra - Corriere : «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra - LuluMuchacha : 'Addio amici miei' è il messaggio che la pallavolista ha inviato agli amici prima di buttarsi dalla finestra. La ma… - HuffPostItalia : Poco prima della morte Julia Ituma ha mandato un messaggio d'addio sulla chat della squadra -

L'ultimoalla squadra Julia Ituma aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'... Forse si era gettata, ma non fu mai trovata una lettera diJulia Ituma morta a Istanbul, gli esordi a Roma e ildell'amica: 'Anima fragile, avevi ... Forse si era gettata, ma non fu mai trovata una lettera diNapoli . Dolore e incredulità per la tragica fine dell'agente di polizia Fabio D'Alessio. Sui social lo ricorda il reparto celere con una foto e unal poliziotto eroe Fabio D'Alessio, il giovane di Marano morto in un incidente stradale, lo scorso febbraio salvò una donna dal suicidio a Pianura'. La ricostruzione del tragico ...

«Addio», l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra Corriere della Sera

Con chi ha era al telefono Julia Ituma, la pallavolista che ha perso la vita a Istanbul Secondo quanto riportato da Repubblica, ha parlato con un ragazzo. Chi è Si ...