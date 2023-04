“Addio Giletti” | la profezia da brividi di Baiardo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Personaggi Tv. Massimoabbandona LA7. Il programma “Non è l’Arena”, condotto da Massimoin prima serata su LA7, è stato sospeso. La notizia è stata annunciata ieri con una nota ufficiale dalla rete. Sembra però cheresterà a completa disposizione di LA7. Che fine farà invece Salvatore? L’uomo di fiducia dei Graviano si è lasciato andare ad unadasu TikTok. (Continua…) Leggi anche: Massimo, brutte notizie per lui: cosa sta succedendo Leggi anche: Massimo, tutte le curiosità sul famoso conduttore Sospeso “Non è l’Arena” La rete diretta da Urbano Cairo ha deciso di sospendere la produzione di “Non è l’Arena”, programma condotto in prima serata da Massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraLauricella : La relazione di #messina denaro con la maestra che ha il marito in carcere. Primo sì dell’Ue al #pontesullostretto… - clizia_grimaldi : @matteosalvinimi Povero Giletti, addio. - news_mondo_h24 : Addio a “Non è l’arena”: cosa farà adesso Massimo Giletti? - live_palermo : Il programma di Massimo #Giletti è stato improvvisamente sospeso: la nota di #La7 LEGGI QUI ??… - live_palermo : La 7 con un comunicato ha ringraziato Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni -

La notizia ha colto tutti di sorpresa,compreso. Nessuno si aspettava unanticipato e così improvviso. In attesa di maggiori chiarimenti, stanno circolando in queste ore diverse ..., in particolare, sarebbe pronto a prendersi un ruolo di punta su Rai3 in sostituzione di Che tempo che fa di Fabio Fazio , sempre più vicino all'. Un vero e proprio terremoto è pronto a ...... ieri, e quindi prima dalla comunicazione della sospensione del programma, aveva diffuso un video in cui annunciava che non avrebbe più messo piede nel programma di. "Ho abbandonato un po' ...

Non è l'Arena, Giletti smentisce la perquisizione. E in un video ... Open

Giletti e Cairo. Prove tecniche di contratto con tanto di mascherina. Massimo Giletti e il patron di La7 Urbano Cairo non sono sfuggiti all'obiettivo di The King Rino Barillari, il re dei paparazzi ...Da domenica Non è l’Arena non sarà in onda. Che la luna di miele tra Massimo Giletti e La7 fosse ai titoli di coda, lo si sapeva da tempo. Quello che nessuno poteva immaginarsi è che l’addio sarebbe ...