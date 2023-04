“Addio dopo 3 anni e un figlio”. La coppia vip italiana ai titoli di coda: “Lei se n’è andata di casa” (Di venerdì 14 aprile 2023) Notizia bomba che coinvolge il mondo del gossip. Una nuova coppia famosa si sarebbe rotta, stando agli ultimi dettagli emersi in questi giorni e ore. Ad accorgersi di tutto erano stati in primis i follower dei due, poi è stato anche il Corriere dello Sport a confermare tutto sul suo sito. Matteo Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna, quindi il rapporto sarebbe naufragato nonostante tra di loro sembrava esserci grandissima unione fino a poco tempo fa. Ma qualcosa si è improvvisamente spezzato. Secondo le ultime voci, Matte Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna e quest’ultima avrebbe già preso una drastica decisione, che fa intuire che le cose difficilmente si aggiusteranno. E pensare che lui aveva chiuso il suo precedente matrimonio con Silvia Di Vincenzo proprio per legarsi alla ragazza. Il settimanale Chi disse all’epoca dei fatti che l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Notizia bomba che coinvolge il mondo del gossip. Una nuovafamosa si sarebbe rotta, stando agli ultimi dettagli emersi in questi giorni e ore. Ad accorgersi di tutto erano stati in primis i follower dei due, poi è stato anche il Corriere dello Sport a confermare tutto sul suo sito. Matteo Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna, quindi il rapporto sarebbe naufragato nonostante tra di loro sembrava esserci grandissima unione fino a poco tempo fa. Ma qualcosa si è improvvisamente spezzato. Secondo le ultime voci, Matte Politano si sarebbe lasciato con la sua compagna e quest’ultima avrebbe già preso una drastica decisione, che fa intuire che le cose difficilmente si aggiusteranno. E pensare che lui aveva chiuso il suo precedente matrimonio con Silvia Di Vincenzo proprio per legarsi alla ragazza. Il settimanale Chi disse all’epoca dei fatti che l’ex ...

