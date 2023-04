Addio Adriano Celentano, non ce l’ha fatta a reggere: è finita (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il Festival di Sanremo, Adriano Celentano scrive un post su Instagram dove allude al suo ritiro dalla scena a seguito di un episodio. Come non ricordare quest’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, che ha distanza di mesi, fa ancora parlare. Infondo, come negare che questa volta kermesse ha fatto discutere più del solito, arrivando anche nel mondo politico, totalmente indignato da questa edizione. In un’edizione dove abbiamo visto un Marco Mengoni trionfante con il suo splendido brano Due vite, a prendere la scena sono state anche le numerose polemiche di un Festival condotto dall’amatissimo Amedeus, che ha voluto affrontare tematiche molto delicate. Le scene che sono rimaste impresse al pubblico, partono dallo sfogo di rabbia a discapito delle rose sul palco da parte di Blanco, passando dall’annuncio di Fedez a Giorgia ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il Festival di Sanremo,scrive un post su Instagram dove allude al suo ritiro dalla scena a seguito di un episodio. Come non ricordare quest’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, che ha distanza di mesi, fa ancora parlare. Infondo, come negare che questa volta kermesse ha fatto discutere più del solito, arrivando anche nel mondo politico, totalmente indignato da questa edizione. In un’edizione dove abbiamo visto un Marco Mengoni trionfante con il suo splendido brano Due vite, a prendere la scena sono state anche le numerose polemiche di un Festival condotto dall’amatissimo Amedeus, che ha voluto affrontare tematiche molto delicate. Le scene che sono rimaste impresse al pubblico, partono dallo sfogo di rabbia a discapito delle rose sul palco da parte di Blanco, passando dall’annuncio di Fedez a Giorgia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “All’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Handanovic seguito per anni da Adriano Bon… - AntErcolano : RT @90ordnasselA: “All’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Handanovic seguito per anni da Adriano Bon… - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “All’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Handanovic seguito per anni da Adriano Bon… - 12__Justin : RT @90ordnasselA: “All’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Handanovic seguito per anni da Adriano Bon… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “All’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Handanovic seguito per anni da Adriano Bon… -