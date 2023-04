Addio a Mary Quant | la donna che non inventò la minigonna ma la moda democratica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 aprile 2023) Per uno di quei micidiali automatismi a cui non sfugge nemmeno la, i titoli dei media mondiali nelle ultime ore si sono riempiti di compianto per la scomparsa a novantatre anni, nella sua residenza nel Surrey, di, “lachela”.aveva inventato la, pero si possa rivendicare come rivoluzionaria una gonna a trapezio tagliata, almenoo Coco Chanel aveva “liberato le donne dal busto”, cioè per niente. Pero e per come la si voglia mettere e girare, la primaporta la firma di André Courrèges, sfilata estate 1964, venne presentata a Parigi e non a Londra, esattamente come non fu Chanel a ...