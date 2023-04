Addio a Francesco Santus | ultimo combattente di guerra di Senago | aveva quasi 103 anni

(Di venerdì 14 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, di, era uno degli ultimi combattenti della secondamondiale e si è spento due settimane prima di raggiungere il traguardo dei 103. Era tutto pronto per la festa in programma il prossimo 30 aprile (il suo compleanno era il 28 aprile), ma ieri, 13 aprile,, si è spento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Se n'è andato all'età di 102Santus, l'ultimo reduce di guerra di Senago : il 28 aprile avrebbe compiuto i suoi 103 anni.a 103 anni aSantus A dare l'annuncio della scomparsa di Santus, è stato il vice presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Senago, Attilio Rossetti: tutto era ...... che in un solo momento ha dovuto dare l'alla compagna Anna Massignan e al piccolo angelo che ... perché, riferisce il legale di Zambotto,Longhi , "il fatto non sussiste". La formula ...... Ramon e Federica dovrà dire definitivamenteal programma tv (i tre infatti sono in ... Gli ospiti di Amici per il quinto appuntamento serale sono statiSacchella e Clara di Mare Fuori, e ...

Francesco Santus, di Senago, era uno degli ultimi combattenti della seconda guerra mondiale e si è spento due settimane prima di raggiungere il traguardo dei 103 anni. Era tutto pronto per la festa in ...