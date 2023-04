Accordo raggiunto per i lavoratori della Non Wovens di Mozzate, incentivi e ricollocazione (Di venerdì 14 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Accordo raggiunto per la chiusura della NonWovens di Mozzate, ai lavoratori in uscita saranno garantiti incentivi economici e sostegno per la ricollocazione. La vertenza sulla chiusura delle attività produttive della NonWovens di Mozzate (CO) ha avuto esito positivo: la fase amministrativa della procedura si è conclusa infatti con la sottoscrizione di un Accordo sindacale che ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 14 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper la chiusuraNondi, aiin uscita saranno garantitieconomici e sostegno per la. La vertenza sulla chiusura delle attività produttiveNondi(CO) ha avuto esito positivo: la fase amministrativaprocedura si è conclusa infatti con la sottoscrizione di unsindacale che ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

