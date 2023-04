Accoglienza e aiuto allo sviluppo, l’illusione ottica del governo (Di venerdì 14 aprile 2023) Mentre il governo cerca di gestire i flussi migratori con lo stato di emergenza, molto vicino al concetto di «stato di eccezione» così bene descritto da Carl Schmitt, l’Ocse (Organizzazione first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 aprile 2023) Mentre ilcerca di gestire i flussi migratori con lo stato di emergenza, molto vicino al concetto di «stato di eccezione» così bene descritto da Carl Schmitt, l’Ocse (Organizzazione first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OxfamItalia : #OXFAM:' L’#AIUTO GLOBALE CRESCE SOLO SULLA CARTA, AI PAESI RICCHI RESTANO 30 MILIARDI'-Anche l’aiuto italiano sale… - RedattoreSocial : L’aiuto pubblico allo #sviluppo cresce solo sulla carta. In Italia triplicate le risorse per l’accoglienza dei migr… - pschiavone37 : RT @imaspalomas: Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso (N.Mandela), @sepiegob Grazie?? CPIA Napoli Provincia 1 per… - BenitoFrazzetta : @PalmaFrancesco @EzioGreggio Hai una logica tutta tua che esula dalla logica del resto del mondo. Secondo me meno d… - imaspalomas : Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso (N.Mandela), @sepiegob Grazie?? CPIA Napoli Provinci… -